Türkiye Satışı yasak olan ilaçların etiketlerini değiştirirken yakalandı!

Satışı yasak olan ilaçların etiketlerini değiştirirken yakalandı!

Türkiye

Satışı yasak olan ilaçların etiketlerini değiştirirken yakalandı!

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda bir kişi, satışı ve kullanımı yasak olan hayvansal ilaçların etiketlerini değiştirip sattığı iddiası ile yakalanarak gözaltına alındı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 12:04 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak hayvansal ilaçları yasadışı yollarla getirip, Türk markalarının etiketiyle ambalajlayıp ticaretini yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


İKİ AYRI DEPOYA DEPOLAMIŞ

Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı depoda ilaçları depolayarak imal ve paketleme işlemlerini yaptığı, sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

ON BİNLERCE İLAÇ KUTUSU ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda, 63 bin 869 ilaç çözelti dolu şişe, 26 bin 890 boş ilaç kutusu, 15 bin prospektüs, 13 bin 663 boş şişe, 2 bin 890 etiket, 3 bin 273 kilo kapak ve tıkaç, 20 dezenfektan, 1 etiket basma makinesi, 1 mikroskop, 1 hematoloji makinesi, 1 motorlu kapak makinesi, 1 barkod kodlama makinesi, 27 dosya evrak ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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