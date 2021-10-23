Bilim & Teknoloji Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair önemli açıklama!

Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair önemli açıklama!

Bilim & Teknoloji

Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair önemli açıklama!

Online ödeme sistemi PayPal’ın kurucularından Peter Thiel, Miami’deki bir konferansta Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair açıklama yaptı. Thiel, “Onun hakkında ipucu arasaydım Anguilla’dan başlardım” dedi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Miami’deki bir konferansta söz alan Peter Thiel, 2000 yılında E-Gold’un tartışıldığı toplantıda katılımcıların arasında Satoshi Nakamoto’nun da olduğunu idda etti.

Thiel “E-Gold LTD’nin kuruluşu için Şubat 2000’de Anguilla’da yaklaşık 200 kişi toplanmıştık. Merkez bankalarını çökertmek ve devrimi o sahilde başlatmak istiyorduk. Planımıza göre PayPal da E-Gold ile çalışabilecekti. Tüm merkez bankalarının sonunu getirecektik ama olmadı. Bence Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto da o toplantıdaydı. Hatta o toplantıdan ve daha sonra yaşananlardan ders çıkararak bir şirketinizin ve kimliğinizin olmaması gerektiğini anladı.” dedi.

Daha sonraki yıllarda Satoshi’nin kimliğini aramadığını belirten Thiel, “Bu konuda çok fazla spekülasyon var, bana göre bu durum kripto para sektörünü olumsuz etkiliyor. Ben o toplantıya kimlerin katıldığını araştırmadım. Ancak Satoshi’nin kim olduğu bilinseydi, hükümet onu tutuklardı” dedi.

 

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