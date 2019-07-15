58 yaşındaki Rausis’in Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen bir turnuvada, mola sırasında tuvalette çekilen fotoğrafı, satranç oyuncusunun foyasını ortaya çıkardı.

Akıllı telefonların müsabakalarda yasak olduğu satranç turnuvasında mola anında tuvalete giden Rausis’nin tuvaletteki bir kabine girerek telefonuna baktığı tespit edildi. Telefondaki özel bir yazılım aracılığıyla taktik alan Rausis, Dünya Satranç Federasyonu tarafından yarışmadan men edildi.

Rausis’in fotoğrafının nasıl çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, ünlü satranç oyuncusu fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu doğrulayarak özür diledi.