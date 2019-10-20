Sattığı hayvan resimleri ile barınaklara yardım ediyor

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Rusya'da kalbi iyilikle dolu bir çocuk yaşıyor. 9 yaşındaki Pavel Abramov, annesi Ekaterina Bolshakova ile yaklaşık 1 yıl önce 'Nazik fırçalar' isimli proje başlattı.

Pavel, henüz 9 yaşında olmasına rağmen, yaptığı resimlerle herkesin gönüllerini fethediyor. Genellikle hayvan resimleri çizen Pavel, yaptığı resimleri satarak barınak ve sokak hayvanlarına mama yardımında bulunuyor.





Pavel, hayvan sahipleriyle mama karşılığı anlaşıyor ve onların evcil hayvanlarının resmini çiziyor. Resimleri çizilen hayvanlarla sonra tek tek tanışmayı da ihmal etmiyor.





Arzamas bölgesindeki 100 köpeğin bulunduğu barınaktaki en küçük yardımsever Pavel.

Pavel'in annesi Ekaterina, 'Ailemiz bu projeden gurur duyuyor. Oğlum günlerini dakikası dakikasına planlıyor, her şeyi yapabilmek istiyor, sadece yeterince vakti yok.





Pavel'in en büyük hayali, büyüyünce mimar olup çok büyük bir barınak inşa etmek.