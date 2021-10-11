Satürn direkte dönüyor, cildim gençliğe!

Zamanın efendisi Satürn, yaşlanmanın da yöneticisi aslında… Medikal astrolojide her gezegen vücutta belirli bir organı ve sistemi temsil eder. Satürn’e düşen görev cildi, saçları, tırnakları, dişleri ve iskelet sistemini yönetmektir. Yaşlanırken gözle görülen belirtiler nelerdir düşünün. Cilt kırışır, sarkar, incelir. Saçlar beyazlaşır, dökülmeye başlar, güçsüzleşir. Tırnaklar sık kırılır, üzerinde çizgiler oluşur. Dişler azalır, takma diş hayata girer. Kemikler zayıflar, adeta boy kısalır, kemik erimesi vb sorunlar ortaya çıkabilir. Tüm bunlardan sadece Satürn mü sorumlu acaba? Şüphesiz hayır, doğum haritamızdaki diğer gezegenlerin konumları ve aldığı açıların yanı sıra yaşam şeklimiz de bu sorunları tetikleyebilir. Ancak baş yönetici Satürn’dür.

Retro Nedir?

Gezegenlerin retro hareketlerini sıkça duyuyorsunuz, özellikle de meşhur Merkür retrosunu tanıyorsunuzdur. Retroda geri mi gidiyor bu gezegenler? Gezegenler yörüngesinde her zaman ileri doğru hareket eder, geri gitmez. Geri hareketi gezegenin yörüngesinde yavaşlamasından ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi görünmesinden ortaya çıkar.

Astrolojik bakışla retro gezegen gücünü kaybeder, olumsuz özelliklerini ortaya çıkarma eğiliminde olur. Gezegenin temsil ettiği konu neyse o alanlarda problemler, aksamalar, gecikmeler, iptaller, yanlış anlaşmalar olabilir. Tıbbi astrolojide de retro gezegen, yönettiği vücut bölgeleri ile ilgili sorun çıkarmaya meyillidir.

Ah Şu Satürn

23 Mayıs’tan beri retro harekette olan yaşlanmanın efendisi Satürn, 12 Ekim Salı günü direkte dönüyor. Retro yani geri hareket biterken gezegen önce yavaşlar, durağanlaşır, ardından ileri harekete geçer. Haftanın ilk günü, 11 Ekim Pazartesi Satürn durağan olacak. Retro kadar, belki de daha fazla, problemli olan durağan hareket sırasında ilgili konulara ve bölgelere daha çok dikkat etmek, vücudu fazla zorlamamak önerilir. Yani agresif cilt ve vücut bakımlarını, saç değişikliklerini bu günlere denk getirmemek, dişlere ve kemiklere dikkat etmek, kazalardan kaçınmak gerek.

Güzel Günler Geliyor

Salı günü itibarıyla direkte dönen Satürn, hızını yavaş yavaş yükseltecek ve olumlu etkilerini sergilemeye başlayacak.

Cilt, saç, tırnak, diş, kemik bölgelerini onaracak, besleyecek, yapılandıracak bakımlara başlamak için ideal zamana giriyoruz. Geçen hafta bu bölgeleri sembolize eden Oğlak burcunda seyahat eden Plüton’un da direkte dönmesi, ilgili kısımları yeniden yapılandırmak için uygun zemin hazırlıyor.

Güzellik ve sağlık önerileri

*Yukarıda bahsi geçen organları ve sistemleri güçlendirecek takviye edici gıdalara başlayabiliriz. Örneğin kolajen takviyeleri (beraberinde C vitamini), biotin, D vitamini vb. (Takviye edici gıdalara başlamadan önce mutlaka hekiminize / eczacınıza danışınız.)

*Saçları onarıcı şampuan ve bakım maskeleri önerilir. Retro döneminde ve yazın güneşin yıpratıcı etkileriyle zarar gören saçları onarmak ve yapılandırmak gerek.

*Tırnak besleyici bakımlar ihmal edilmemeli! Ev yapımı formüller de uygulayabilirsiniz. Bir tarif benden: Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve limon karıştırıp tırnaklara uygulayın.

*Ağız bakımına önem gösterelim. Sadece diş macunu değil, diş ipi ve ağız yıkama suyu kullanmak da faydalı olacaktır.

*Kemik sağlığı için egzersiz yapmalıyız.

*Ve en önemlisi sağlık ve gençlik için stresten mümkün olduğunca uzak durmak gerek!

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.