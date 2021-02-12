Adını Yunan mitolojisinden alan Satürn, Titanların Efendisi Cronos’a karşı olan tanrının ismidir. Aynı zamanda İngilizce kökenli olarak cumartesi isminden türemiş bir sözcük olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan Satürn çıplak gözle dünya üzerinden görülebilen en uzak gezegendir. Üstelik Satürn'ün o eşsiz halkaları teleskopla bakıldığında görülebilmektedir. Peki, Satürn nasıl bir gezegendir? Satürn gezegeni özellikleri nelerdir? Satürn gezegeni neyi temsil eder? Satürn hakkında bilgiler.

Satürn gezegeni özellikleri nelerdir?

Satürn muhteşem görsellikteki halkaları ile beraber güneş sistemindeki en özel gezegenler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda şaşırtıcı ve ilginç özellikleri ile hala araştırılmaya devam edilen gezegenler arasında bulunuyor.

Satürn ilk olarak keşfedildiği zaman halkaları uyduları olarak biliniyordu.

Güneş sisteminde yer alan ve yoğunluğu en düşük gezegendir.

Toplamda Satürn'ün 62 uydusu bulunur.

Bazı zamanlar Satürn'ün halkaları saydam bir görüntü oluşturur ve kaybolmuş gibi görünür.

Çıplak gözle dünya üzerinden seyredilebilen en uzak gezegendir.

Gezegenin kutup kısmında sebebi bilinmese bile altıgen şeklinde bir görünüm bulunmaktadır.

Jüpiter aynı zamanda diğer gezegenlere göre çok daha hızlı bir dönüşe sahiptir. Diğer taraftan Satürn’ün 1 günü 10,5 dünya saatine bedeldir. Çok hızlı dönmesi ile beraber bu nedenden dolayı, kutuplardan düzleşmesi ile beraber ekvatordan şişmesine sebep olmaktadır. Ekvator çapı ile ise 13000 kilometre kadar olduğu biliniyor.

Satürn hakkında keşifler ve araştırmalar hala devam ediyor. Esrarengiz olan ve bilim insanları tarafından merak edilen, muhteşem halkalara sahip olan en özel gezegenler arasında yer almaktadır. Yüksek oranda sıcaklık ve rüzgar döngüleri bulunan gezegende oldukça güçlü fırtına bulutları yer almaktadır. Üstelik 1876 yılından bu yana 6 tane çok güçlü fırtına tespit edilmiş durumda. Hala da gözlemlenmeye devam ediliyor.

Satürn gezegeni neyi temsil eder?

Satürn'ün astrolojide kötü bir şöhreti var. Mesela genellikle 28 buçuk-30 yaş arasında yaşanan ve herkesin başına gelen (27 yaş dramasıyla karıştırmayın) 'Satürn döngüsü' kalıbını duymuşsunuzdur.

Neden herkes Satürn'den nefret ediyor peki? Çünkü o, otoritenin sesidir. Doğum haritanızın “hayır” diyen ya da sizi çalışmaya zorlayan kısmıdır.

Pozisyonuna göre, yeteneklerinize güvenmemenize sebep olabilir. Bulunduğu bölgede bazen ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrimiz olmasa bile otorite gibi davranmaya çalışırız.

Çalışmaya zorladığı için, birçok insan Satürn'ün simgelediği bölümünde uzmanlaşır ve sonunda güvensizlik duygusunu kabul eder.

Bu da genellikle yukarıda bahsettiğim Satürn döngüsünden sonra gerçekleşir.



