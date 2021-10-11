Satürn retrosu bitiyor

Bir gezegen retro olduğu yani dünyasal bakışla sanki gökyüzüne yüzümüzü kaldırıp baktığımızda her zamanki yönüne göre ters istikamette gidiyor görünümde olduğunda işaret ettiği temel konularda bazı aksamalara, farklı davranış modelleri ortaya koymaya, sorunlara işaret eder bir görünüm çizer. Bu, geri giden gezegen Satürn olduğunda, öncelikle bir şeyleri ortaya koymak, yapılandırmak, karar mekanizması haline gelmek konusunda aksamalara, pürüzlere, gecikmelere işaret eden bir süreç içinde olunacağını haber veren zaman dilimine işaret eder. Retro hareketini sonlandıran ve ileri hareketine başlayan Satürn ise her birimizin hayatında bir süredir blokaj hissettiğimiz, sınırlanmalar ve engellenmeler ile daha sık karşılaştığımız bazı alanlarda yeniden yapılandırma, yeni oluşumlar içine girebilme, somut planlarınızı realize etmek üzere harekete geçme kararlılığını, imkanını ve düşüncesini vermeye başlar.

Satürn retro olduğu zamanlar bir nevi öne doğru yeni bir hamle yapmadan önce içinde bulunulan koşulların gözden geçirildiği, üzerine alınması ve yerine getirilmesi gereken sorumlulukların kapımızı çaldığı, yeni adımlar için gereken odaklanamaya yönelmeden bazı geri adımların atıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir. İleri hareketine başlayan Satürn ise her birimizin doğum haritasının yerleşimi ve şimdilerde Kova burcu ilerleyişiyle, bazı hayat alanlarımızda yeniden üretkenlik içinde olmamızı sağlayabilecek gücünü geri kazanır. Pek tabii ki bunun için gereken sorumluluk ve disiplini sağlamamız koşuluyla!

Satürn’ün Kova burcu ilerleyişini, en genel anlamıyla, yükselen burçlara göre hangi hayat alanlarımızda yeni ve önemli yapılandırmalara imkân veren işaretler taşıyor diye baktığımızda;

Koç burcu için, sosyal çevre, arkadaş çevresi, geleceğe yönelik atılacak önemli adımlar, iş ya da kariyer hayatına yönelik yapılacak yatırımlar konusunda adımlar atma, Boğa burcu için, meslek, iş, kariyer hayatına yönelik kararlar almak ve bu kararları realize etme konusunda, İkizler burcu için, kendini geliştirmek istenilen bir branş ya da konularda eğitimler almak ve geleceğe yönelik yeni planlar üzerine düşünmek konusunda, Yengeç burcu için, eş yada ortaklıklarla ilgili maddi koşullar, miras ya da alacak-verecek içerikli durumlar, krediler borçlar önemli ortak yatırımlar hakkında, Aslan burcu için, evlilik, ikili ilişkilere dair hayat alanlarında ve ortaklıklara yönelik girişimler konusunda, Başak burcu için, iş ve çalışma hayatı, sağlıkla ilgili konular, diğer kişilerden yansıyan sorumluluklar ve görevler alanında, Terazi burcu için, zihinsel üretkenlik ve odaklanmanın yoğunluğu, hobi faaliyetlerinde başarı, çocuklarla ilgili sorumluluklar ve gelişimler yönünde, Akrep burcu için, aile ve ailevi konular üzerinde değişen durumlar, sorumluluk yüklenerek alınan geleceğe yönelik kararlar, önemli durum değişimleri hakkında, Yay burcu için eğitimle ilgili konular, kardeşler ve yakın çevreyi kapsayan durumlar, yeni yapılanmalar, maddi kazanımlar, Oğlak burcu için, parasal kaynaklar, maddi koşullarla ilgili yeni yapılanmalar, Kova burcu için, kişisel olarak önem verilen konulara odaklanma, ileriye yönelik planların hayata geçirilmesi yönünde kararlar, artan yetki ve sorumluluklar, Balık burcu için, geleceği hedefleyen atılımlar öncesi beklemek ve izlemek süreci içinde olmak ve uzun vadeli planlar yapmak olarak düşünebilir ve değerlendirebiliriz.

Hepimize güzel bir hafta dilerim

Sevgiyle,