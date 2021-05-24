Satürn Retrosu kapımızda





Retrograde (Geri gitmek) ne demektir?

İsterseniz ilk önce retro ne demek bir inceleyelim. Kelime anlamıyla geri gitmek anlamına gelen retro, fiziksel olarak gezegenlerin geri gittiği anlamına gelmiyor. Astronomik olarak yeryüzünden Zodyak’a baktığımızda bir gezegenin hızının dünyadan daha yavaş hale geldiği dönemlerde bize geri gidiyor izlenimi vermesi şeklinde açıklanabilir.

Astrolojik olarak çok önemli bir dönemi ifade ettiğinden retro dönemlerine çok önem veririz. Eski astrologlardan bize gelen bilgilerde retro dönemlerinde geçmişten gelen etkilerin aktif olabileceği ve bu dönemi eski yaşadığımız olaylar üzerinde tefekkür yaparak değerlendirebileceğimiz bilgisi ulaşmıştır. Yeni başlangıçlar yapmak yerine elimizdeki işleri bitirmek ya da daha evvel başladığımız ama bıraktığımız konulara tekrar dönüp tamamlamamız tavsiye edilir.

Satürn Retrosundan neler beklemeliyiz?

Satürn astrolojide ‘başöğretmen’ sıfatıyla bilinir. Zamanı yönetir. Bizi zorluklarla sınaması bir nevi hayat dersi vermek, öğretmek amacından gelir. Bunu yaparken de kısıtlar, engeller, zor konulardan soru sorar. Her şey kolay olsaydı bu dünyada öğrenecek bir yaşam dersimiz olmazdı ve ruhumuz gelişemezdi. Bu açıdan baktığımızdan Satürn’ün verdiği zorlukları kadersel yolumuzda gelişme fırsatı olarak görebilir ve değerlendirebiliriz.

Satürn’ün retro dönemlerini hayatımız üzerinde tefekkür yapmak ve kapanmamış, bitmemiş konuları bir sonuca bağlamak için değerlendirebiliriz. Bu eski bir dostluğun sınanması olabilir veya kariyerimiz, maddi durumumuz ile alakalı olabilir. Evlilik, aşk ile ilgili de olabilir. Önemli olan hangi konuda olursa olsun Satürn’ün bize vermek istediği dersi anlamak ve retro bitiminde de yeni başlangıçlar yapabilmektir.

Satürn, 13 derece Kova burcunda başladığı retro hareketini 11 Ekim’de 6 derece Kova burcunda sonlandıracak. Kova burcu astrolojide toplumsal konular ile ilişkilendirilir. İnsan, kadın, hayvan hakları gibi her türlü sosyal ihtiyaç ve aktiviteye vurgu yapar. Parçası olduğumuz toplumla bütünleşmek ve birlikte hareket etmenin öneminin altını çizer.

Hava grubuna dâhil olduğundan aynı zamanda zihinsel aktiviteler ve entelektüel konuları anlatır. Bu retro döneminde çok düşünüp, fikir alışverişlerinde bulunabiliriz. Özellikle bizden yaşça büyük, deneyimli kişilerden fikir almak yerinde olur.

Peki, bizleri bireysel olarak nasıl etkileyecek diye sorarsanız, haritalarımızda Kova burcunun bulunduğu alana bakarız. Kova burcunun bulunduğu ev, Satürn retrosunun hangi konuları karşımıza getireceği konusunda ipucu verecektir.

Yükselen burçlarımıza göre Satürn retrosunu değerlendirirsek,

Yükselen Koç: Satürn retrosu sosyal çevreniz ve arkadaşlarınıza vurgu yapacak. Bu dönemde arkadaşlarınızla ilgili kendi içinizde sorgulamalar yaşayabilir, engellerle karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Boğa: Kariyerinizle ilgili bir takım konuları tekrardan düşünmek, plan yapmak dönemindesiniz. Atılacak yeni adımlar oluşursa 11 Ekim sonrasında başlamanız daha olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir.

Yükselen İkizler: Eğitim ile ilgili konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılarınız veya yabancılarla yaptığınız işlerinizde bir takım ertelenmeler söz konusu olabilir.

Yükselen Yengeç: Bu dönem bankalar ve krediler ile ilgili işleriniz varsa sorun yaşayabilirsiniz. Mümkünse kredi almaktan kaçının.

Yükselen Aslan: Evli iseniz eşiniz ile olan ilişkinizde veya varsa ortaklarınızla olan projelerinizde bir adım geri çekilip plan yapma dönemindesiniz. Evlilik planları yapıyorsanız bağlanmakla ilgili sorular bir anda kafanızda oluşabilir.

Yükselen Başak: Günlük işlerinizde, koşuşturmalarınızda sorunlar, engeller verimli çalışmanıza engel olabilir. Sağlığınıza ve varsa çalışanlarınıza dikkat edin.

Yükselen Terazi: Aşk ve gönül işlerinizle ilgili konularda öğrenmeniz gereken dersler olabilir. Eski bir aşkınızla yaşadıklarınız aklınıza gelebilir. Yine bu dönem çocuklarla ilgili konularda sabırlı olmanız gerekecektir.

Yükselen Akrep: Evden ve büyüklerinizden aldığınız desteğin kesilmesi söz konusu olabilir. Yapacağınız çalışmalar 11 Ekim sonrasındaki ev hayatınızın durumunun değişmesine sebep olabilir.

Yükselen Yay: İletişim konularında kısıtlanmalar söz konusu olabilir. Anlaşılamadığınızı ve kendinizi iyi ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Bu durumun üstesinden biraz daha fazla efor sarf ederek gelebilirsiniz.

Yükselen Oğlak: Maddi gelirlerinizde bir daralma olabilir. Buna bağlı olarak harcamalarında her zamankinden daha tutumlu olma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Yükselen Kova: Satürn hem yükselen yöneticiniz hem de direk sizi anlatan bir ev konumunda olduğu için kendinizi ifade etmekte veya girişeceğiniz işlerinizin gerçekleşmesinde zorluk yaşayabilirsiniz. Bu dönemde sorumlu ve güvenilir davranışlarınızla 11 Ekim sonrasında rahata erebilirsiniz.

Yükselen Balık: Tefekkür zamanındasınız. Biraz içe çekilmek, kendinizi dinlemek ve 11 Ekim sonrası için plan yapmanız gereken bir dönemdesiniz.

Satürn’ün bilgeliği retro döneminde sizlerle olsun, haftaya görüşmek üzere sevgili Posta okurları.