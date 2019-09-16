Satürn'ü hiç böyle görmemiştiniz

NASA’nın en gelişmiş teleskoplarından Hubble, Güneş Sistemi’nin ikinci büyük gezegeni Satürn’ün en net görüntüsünü çekti.

16 Eylül 2019, Pazartesi 07:39
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Satürn'ü hiç böyle görmemiştiniz

İçine tam 764 Dünya sığdırabilecek büyüklükteki halkalı gezegen Satürn, Güneş Sistemi’nin en büyük ikinci gezegeni. NASA’nın en gelişmiş teleskoplarından Hubble, Satürn’ü görüntüledi. Dünya’ya en yakın olduğu 20 Haziran 2019’da şimdiye kadarki en net görüntüsü çekildi. 1.36 milyar kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafta Satürn, adeta uzay karanlığında yüzüyormuş gibi büyüleyici bir görüntü sergiliyor.

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