İçine tam 764 Dünya sığdırabilecek büyüklükteki halkalı gezegen Satürn, Güneş Sistemi’nin en büyük ikinci gezegeni. NASA’nın en gelişmiş teleskoplarından Hubble, Satürn’ü görüntüledi. Dünya’ya en yakın olduğu 20 Haziran 2019’da şimdiye kadarki en net görüntüsü çekildi. 1.36 milyar kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafta Satürn, adeta uzay karanlığında yüzüyormuş gibi büyüleyici bir görüntü sergiliyor.