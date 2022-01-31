Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hafta sonu en büyük füzesini fırlattı, resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlanan fotoğraflar ise dünyayı dehşete düşürdü. Ocak ayında peş peşe yedinci füze testini gerçekleştiren Kim, hafta sonu 2017'den bu yanaki en büyük denemesine imza attı. Füze, yerel saatle 07.52'de Pazar günü Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarından ateşlendi. Japonya ve Güney Kore'ye göre, füze 2 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp 30 dakika boyunca havada kaldı ve 800 kilometre uzaklığa gitti.

Pyonyang yönetimi analistlerin tahminlerini doğruladı, füzenin orta menzilli balistik Hwasong-12 olduğunu açıkladı. Güney Kore haber ajansı Yonhap, füzenin 2017'de test edilen ettiği Hwasong-12'ye benzediğini bildirmişti.

FÜZENİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Resmi haber ajansı KCNA ise, testten saatler sonra füzenin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğrafların, füzenin savaş başlığına takılan bir fotoğraf makinesiyle çekildiği belirtiliyor.

Fotoğraflardan ikisinde fırlatma anı, diğerlerinde de uçuşu görülüyor. Uzaydan Kore Körfezi'nin bir kısmı ve çevresi de kadraja girdi.

DENEMEYE KATILMAMIŞ

KCNA füzenin isabet oranını teyit etmek için yapıldığını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeye katılmadığını bildirdi. Ajans, "Komşu ülkelerin güvenliği göz önüne alınarak kuzeybatı bölgesinden Kore'nin Doğu Denizi'ne en yüksek ateşleme açısıyla fırlatıldığını" da ekledi.

Ocak ayı Kuzey Kore'nin füze programı için en yoğun aylardan birisi oldu. Bazı kısa mevzili füzeler de denize doğru fırlatıldı.







