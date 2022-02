Ukrayna-Rusya krizinde dakika dakika yaşananlar...

06.30: Ukrayna'nın BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise konuşmasında ''Rusya tanıma kararını geri çekmeli. Ukrayna'nın egemenliğini ihmal ediyor'' ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İngiltere Temsilcisi, ''Rusya bizi yolun sonuna getirdi'' açıklamasında bulundu. Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, ''Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor'' dedi.









05.11: Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00’te New York’ta toplandı.

Güvenlik konseyini oluşturan 15 ülkeden birisi olmamasına rağmen Ukrayna, gönderdiği mektupla konseyi bir toplantıya çağırmıştı. Çok sayıda ülke de yine konseyin toplanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.

04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

03.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihalilidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlamasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunu destekliyoruz. Ukrayna, Batı'dan 'net destek' bekliyor. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

02.25: Beyaz Saray: Biden, Donetsk ve Luhansk'a ticaret yasağını imzaladı.

01.44: Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

01.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

01.34: Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

01.19: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız" dedi.

01.06: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

00.50: Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi.

00.36: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu.

23.41: ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.

23.30: Beyaz Saray'dan Putin'in kararı sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Bu adımı bekliyorduk, derhal yanıt vermeye hazırız." denildi.

TANIMA KARARI SONRASI TEPKİLER

23.06: Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Rusya'nın tanıma kararı alması halinde yaptırımlar masada olacak.' açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, ise 'AB karara yaptırımlarla karşılık verecek' dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg mesajında; ‘’Rusya'nın kendi kendini ilan eden “Donetsk Halk Cumhuriyeti”ni ve “Luhansk Halk Cumhuriyeti”ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor’’ dedi.

22.47: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

21.44: Putin halka sesleniş konuşması yaptı. Putin, "Donbas'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı. Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı. Ukrayna geçmişini reddediyor ve sonuçlarına katlanıyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanı temele konulan bir mayındı. Ukrayna'ya gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız.Ukrayna dış güçlerin kontrolü altındadır. Ukrayna, ABD'nin kolonisidir ve hükümetin başında da kuklalar vardır. Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD gözünü Kırım'a dikmiş ama halk buna karşı gelmiştir. Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. NATO'nun gerçek hedeflerini hepimiz biliyoruz. Güvenlik endişelerimizi göz ardı ettiler. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz. Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar. NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Her şartta yaptırımları uygulayacaklarını düşünüyorum. Amaçları Rusya'nın gelişimini kısıtlamak olacaktır. Bunu geçmişte de yaptılar. Temel prensiplerimiz konusunda diyalog sonuç vermediğinden Rusya güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır. Donbas'taki konuya gelecek olursak buradaki sorunun barış konusunda gereken adımların atılmadığını görüyoruz. Bir gün geçmiyor ki çatışma olmasın. Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. Buradaki askeri saldırıların sona erdirilmesi için bu kararı açıklıyorum. Buradaki Rus vatandaşlarına desteğimi açıklıyorum." dedi.

21.30: Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkede sıkıyönetim uygulamasına izin verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti" dedi.

21.16: Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı.

21.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

20.03: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik verdiği güvencelerin aksine hareket ettiğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var" dedi.

19.17: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.

18.56: Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

18.36: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.

17.59: Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, 'Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı. İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna'dan, Rusya'ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi' dedi.