Dünya Savaş çıkartacak hareket! Tatbikatta nükleer tesisi vurdular

Savaş çıkartacak hareket! Tatbikatta nükleer tesisi vurdular

Dünya

Savaş çıkartacak hareket! Tatbikatta nükleer tesisi vurdular

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona şehrinde bulunan nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu.

26 Aralık 2021, Pazar 16:27 Son Güncelleme:
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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Basra Körfezi kıyılarında gerçekleştirilen ve “Büyük Peygamber 17” adı verilen askeri tatbikatta, İsrail’in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler, 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracıyla hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail’in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail yönetimi ise, Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri sürecinde Tahran yönetimini nükleer tesisleri hedef almakla tehdit etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran nükleer faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması gerektiğini söylemişti.

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