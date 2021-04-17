Türkiye Savaş gemileri Karadeniz'e açıldı

Savaş gemileri Karadeniz'e açıldı

Türkiye

Savaş gemileri Karadeniz'e açıldı

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ile 130 borda numaralı ’Korolev’ adlı savaş gemileri Karadeniz’e açıldı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Ege Denizi’nden saat 07.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ile 130 borda numaralı ’Korolev’ adlı savaş gemileri, saat 19:15 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz’e gitmek üzere boğazdan geçmişti. 2 gün içinde Rusya’ya ait 4 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

DHA

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