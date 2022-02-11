Dünya Savaş kapıda! ABD saat verdi: Ülkeyi terk edin

Savaş kapıda! ABD saat verdi: Ülkeyi terk edin

Dünya

Savaş kapıda! ABD saat verdi: Ülkeyi terk edin

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

11 Şubat 2022, Cuma 22:57 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

"İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR"

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

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