Savaş sanal, ölüm gerçek

Öfkelenen Viner, evsiz Tyler Barriss’ten (27) yardım istemişti. Polisi arayan Barriss, “Babamı öldürdüm, ailemi rehin aldım” diyerek ihbarda bulunmuştu. İntikam amacıyla Gaskill’in ev adresini vermişti.

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Ancak Gaskill o adreste oturmuyordu. Polise, kapıyı oyunla hiç alakası olmayan bir çocuk babası Andrew Finch (28) açtı. Polis, silahlı olduğunu düşündüğü Finch’i elini beline götürdüğü sırada vurarak öldürdü. 2017’de yaşanan korkunç olay sonrası tutuklanan Barriss, 5 ay önce 20 yıl hapis almıştı. Yargılanması tamamlanan Viner ise azmettiricilik suçundan 15 ay hapis ve 2 yıl bilgisayar oyunlarından men cezasına çarptırıldı. POSTA-DÜNYA