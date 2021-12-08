Savaş sözleri! Savaş esnasında söylenmiş etkileyici ve havaya sokan savaş sözleri
Savaş sözleri bir yandan savaşa karşı dile getirilmiş düşünceleri yansıtırken, diğer yandan kişinin savaşmak zorunda kaldığı bir durumda ne yapması gerektiği konusunda tavsiyeler barındırıyor. Biz de okurlarımız için savaş esnasında söylenmiş etkileyici ve havaya sokan savaş sözleri bir araya getirdik…
08 Aralık 2021, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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Dünya kurulduğundan bu yana savaşlar devam etmesine rağmen, kimse savaştan memnu kalmamış, savaşın aslında tam bir kazananı da bulunmamıştır. Zira savaş sırasında kaybedilenler, para ile yerini doldurulamayacak canlar olmuştur. İşte savaşın gerçek yüzünü gösteren en etkileyici savaş sözleri…
SAVAŞ ESNASINDA SÖYLENMİŞ ETKİLEYİCİ VE HAVAYA SOKAN SAVAŞ SÖZLERİ
- Tanrı düşmanlarıma acısın ve merhamet göstersin; çünkü ben göstermeyeceğim. General Marshall
- Savaşlar yaşlı adamlar için genç adamların çarpışmasıdır. Halk deyişi
- Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır. George Orwel
- Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. Jean Paul Sartre
- Savaşı sonlandırmazsak, o bizi sonlandıracak. Herbert George Wells
- Savaşta yasalar susar. Marcus Tullius Cicero
- Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir. John Dryden
- Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler. Napoléon Bonaparte
- Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet
- Savaşın sonunu sadece ölüler görür. Platon
- Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz, savaş sizinle ilgilenir. Osman Pamukoğlu
- Kurşunlarınız var, ancak silahlarınız boşaldığında ölmüş olmamı ümit edin. Şayet ayakta kalırsam silahlarınızı dolduramadan ölmüş olursunuz. V for Vendetta
- Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır. Bertrand Russell
- O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy
- Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus – Croesus
- Şimdi Fatih kalksa mezarından ne ben onu tanırım ne o beni tanır. Ama İstanbul’u Bizanslılar almış deyip tekrar savaşır! Necip Fazıl Kısakürek
SAVAŞ SÖZLERİ
- Savaştan kaçınmak mümkün değildir, sadece düşmandan üstün olana kadar erteleriz. Niccolo Machiavelli
- Savaş kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir. Bertrand Russell
- Bizim neslimiz Büyük Depresyon'u ya da Büyük Savaş’ı yaşamadı. Bizim savaşımız ruhsal bir savaş. Bizim depresyonumuz kendi hayatlarımız... Fight Club (1999)
- Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır. Fatih Sultan Mehmet
- Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran
- Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. François Fénelon
- Savaş, ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe. Edwin Star
- Eğer askerler düşünmeye başlasaydı, orduda kimse kalmazdı. Büyük Frederik
- Soygun felsefesine son verirseniz, savaş felsefesi de ortadan kalkar.
- Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Edmund Burke
- Savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir. Clausewitz
- Kötü bir barış, savaştan daha iyidir. Gaius Cornelius Tacitus
- Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır. Emma Goldman
- Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. II. Abdülhamid
- Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Auinus Aurelius Simachus
- Savaş, hiledir, hileden ibarettir. Hz. Muhammed
- Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur. Troy (2004)
- Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet
- Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Albert Einstein
- İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi. Albert Einstein
- Savaşta kullanacaklarımızı barışta hazırlamalıyız. Publilius Syrus
- Bu dünya silah tüccarlarına kalacak çünkü herkes birbirini öldürmekle meşgul. Bu hayatta kalmanın sırrıdır: Asla savaşa girme. Özellikle de kendinle. Lord of War (2005)
- Bu dünyada herhangi bir şey kesinse, tarih bize bir şey öğretebildiyse, o da istediğin herkesi öldürebileceğindir. The Godfather (1972)
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