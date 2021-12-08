Dünya kurulduğundan bu yana savaşlar devam etmesine rağmen, kimse savaştan memnu kalmamış, savaşın aslında tam bir kazananı da bulunmamıştır. Zira savaş sırasında kaybedilenler, para ile yerini doldurulamayacak canlar olmuştur. İşte savaşın gerçek yüzünü gösteren en etkileyici savaş sözleri…

SAVAŞ ESNASINDA SÖYLENMİŞ ETKİLEYİCİ VE HAVAYA SOKAN SAVAŞ SÖZLERİ

Tanrı düşmanlarıma acısın ve merhamet göstersin; çünkü ben göstermeyeceğim. General Marshall

Savaşlar yaşlı adamlar için genç adamların çarpışmasıdır. Halk deyişi

Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır. George Orwel

Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. Jean Paul Sartre

Savaşı sonlandırmazsak, o bizi sonlandıracak. Herbert George Wells

Savaşta yasalar susar. Marcus Tullius Cicero

Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir. John Dryden

Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler. Napoléon Bonaparte

Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet

Savaşın sonunu sadece ölüler görür. Platon

Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz, savaş sizinle ilgilenir. Osman Pamukoğlu

Kurşunlarınız var, ancak silahlarınız boşaldığında ölmüş olmamı ümit edin. Şayet ayakta kalırsam silahlarınızı dolduramadan ölmüş olursunuz. V for Vendetta

Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır. Bertrand Russell

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus – Croesus

Şimdi Fatih kalksa mezarından ne ben onu tanırım ne o beni tanır. Ama İstanbul’u Bizanslılar almış deyip tekrar savaşır! Necip Fazıl Kısakürek

SAVAŞ SÖZLERİ

Savaştan kaçınmak mümkün değildir, sadece düşmandan üstün olana kadar erteleriz. Niccolo Machiavelli

Savaş kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir. Bertrand Russell

Bizim neslimiz Büyük Depresyon'u ya da Büyük Savaş’ı yaşamadı. Bizim savaşımız ruhsal bir savaş. Bizim depresyonumuz kendi hayatlarımız... Fight Club (1999)

Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır. Fatih Sultan Mehmet

Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran

Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. François Fénelon

Savaş, ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe. Edwin Star

Eğer askerler düşünmeye başlasaydı, orduda kimse kalmazdı. Büyük Frederik

Soygun felsefesine son verirseniz, savaş felsefesi de ortadan kalkar.

Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Edmund Burke

Savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir. Clausewitz

Kötü bir barış, savaştan daha iyidir. Gaius Cornelius Tacitus

Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır. Emma Goldman

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. II. Abdülhamid

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Auinus Aurelius Simachus

Savaş, hiledir, hileden ibarettir. Hz. Muhammed

Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur. Troy (2004)

Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Albert Einstein

İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi. Albert Einstein

Savaşta kullanacaklarımızı barışta hazırlamalıyız. Publilius Syrus

Bu dünya silah tüccarlarına kalacak çünkü herkes birbirini öldürmekle meşgul. Bu hayatta kalmanın sırrıdır: Asla savaşa girme. Özellikle de kendinle. Lord of War (2005)

Bu dünyada herhangi bir şey kesinse, tarih bize bir şey öğretebildiyse, o da istediğin herkesi öldürebileceğindir. The Godfather (1972)



