Dünya Savaş uçağı krizi! Uçuşları askıya aldırttı...

Savaş uçağı krizi! Uçuşları askıya aldırttı...

Dünya

Savaş uçağı krizi! Uçuşları askıya aldırttı...

ABD'ye ait bir savaş uçağı, acil durum nedeniyle Japonya’da dağlık bölgeye iki yakıt tankı bıraktı. Aomori Havalimanı'na acil iniş yapan F-16 nedeniyle 7 ticari uçuşta aksama yaşandı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 10:27 Son Güncelleme:
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Japonya'da konuşlu bulunan ABD güçlerine ait bir savaş uçağının yakıt tankı bırakması ülkede krize neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'nde görevli F-16 savaş uçağı, uçuş sırasında yaşanan olağanüstü bir durum nedeniyle bölgedeki dağlık alana iki yakıt tankı bıraktı.

Olay ülkede konuşlu ABD güçleri tarafından doğrulanırken, yakıt tankı bırakan savaş uçağı saat 18.10 sıralarında Aomori Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Savaş uçağının gerçekleştirdiği acil iniş nedeniyle planlanan 7 ticari uçuş ise askıya alındı.

Uçağın gece saat 01.00 sıralarında pistten aprona çekilmesiyle havalimanındaki trafik normale dönerken, detaylı soruşturma başlatıldı.

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