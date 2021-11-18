Savaş uçakları sınıra dayandı! Rusya çok sert çıktı
NATO'nun Karadeniz'de sürdürdüğü tatbikatlarda tansiyon tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'ya ait bombardıman uçaklarının sınırlarına 20 kilometre kadar yakın uçtuğunu söyleyerek Batı'yı bölgedeki gerilimi artırmakla suçladı. Putin, NATO'yu 'tüm sınırları aşıyorsunuz' diyerek uyardı.
18 Kasım 2021, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Batı'nın Karadeniz'de tatbikatlar düzenleyerek ve sınırda bombardıman uçaklarını uçurarak, bölgede gerilimi artırdığını söyledi.
ABD ise son dönemde Moskova'yı, Ukrayna yakınlarına birlik yığmakla suçluyor.
Putin, NATO’nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu.
Rus lider, Batı’yı, Rusya’nın 'kırmızı çizgileri' hakkındaki uyarılarını derinine inemeden, yüzeysel biçimde anlamakla suçladı.