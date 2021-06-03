Savaşçı dizisi ekranlara veda mı ediyor?

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisine yeni sezonda Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni oyuncular katılmıştı. Fox TV ekranlarında 5 sezondur devam eden Savaşçı dizisinin final yapacağı iddia edildi.

109. bölümde ekran hayatına veda edeceği ileri sürülen Savaşçı dizisinin başka bir platformda yayın hayatına devam etmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.