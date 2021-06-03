Magazin Savaşçı dizisi ekranlara veda mı ediyor?

Savaşçı dizisi ekranlara veda mı ediyor?

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Savaşçı dizisi ekranlara veda mı ediyor?

5 sezondur devam eden ve ekranların iddialı yapımı Savaşçı isimli dizinin iki bölüm sonra final yapacağı iddia edildi. Çıkan iddialara göre Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

03 Haziran 2021, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
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Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisine yeni sezonda Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni oyuncular katılmıştı. Fox TV ekranlarında 5 sezondur devam eden Savaşçı dizisinin final yapacağı iddia edildi.

109. bölümde ekran hayatına veda edeceği ileri sürülen Savaşçı dizisinin başka bir platformda yayın hayatına devam etmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

 

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