Magazin Savaşçı dizisinde gerilim iyice tırmandı!

Savaşçı dizisinde gerilim iyice tırmandı!

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Savaşçı dizisinde gerilim iyice tırmandı!

Savaşçı dizisi 5. sezona önceki hafta başladı ve hayranları da her Cumartesi gününü heyecanla bekliyor. Dizide gerilimin tırmandığı bir hafta bu… Eskişehir’de çekimleri devam eden Savaşçı dizisinin 102. bölümünde neler yaşanacağı ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

23 Nisan 2021, Cuma 11:02 Son Güncelleme:
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Murat Serezli,Sarp Levendoğlu, Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Erkan Meriç ve Serenay Aktaş’tan kurulu kadrosu ile yoluna devam eden dizinin hayranları bu hafta aksiyonu bol sahnelerle karşılaşacak. Peki neler olacak? İşte detaylar: Savaşçı’da gerilim tırmanıyor!

Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar.

Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.

İşte Savaşçı dizisinin 102.bölümünden 2. fragman:

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