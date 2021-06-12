Magazin Savaşçı neden final yapıyor? Savaşçı başka kanalda yayınlanacak mı? İşte Savaşçı’nın son bölüm final fragmanı
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Savaşçı neden final yapıyor? Savaşçı başka kanalda yayınlanacak mı? İşte Savaşçı’nın son bölüm final fragmanı

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Savaşçı neden final yapıyor? Savaşçı başka kanalda yayınlanacak mı? İşte Savaşçı’nın son bölüm final fragmanı

Savaşçı dizisinin 109. Bölümüyle final yapacağı haberi dizinin hayranlarını üzüntüye boğdu. Güçlü oyuncu kadrosu ve kahramanlık dolu hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Savaşçı dizisinin başka kanalda yayınlanacağı haberi sosyal medyada dolaşırken, Savaşçı’nın son bölüm final fragmanı da yayına girdi…

12 Haziran 2021, Cumartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Sarp Levendoğlu, Metin Serezli ve Serhat Nalbantoğlu gibi başarılı oyuncuların kadroda yer aldığı Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı’da bir dönem dahil olmuştu. İşte, dizinin son bölümüne ilişkin ipuçlarının yer aldığı son bölüm final fragmanı…

SAVAŞÇI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

5 sezondur Cumartesi akşamları Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Savaşçı dizisi son bölümü ile ekranlara geliyor. Savaşçının neden final yaptığına dair yapımcı firmadan bir açıklama bulunmuyor ancak, dizinin düşen reytingler nedeniyle final yaptığı konuşuluyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Savaşçı 12 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak 109. bölümünün ardından ekranlara veda ediyor.

SAVAŞÇI BAŞKA KANALDA YAYINLANACAK MI?

Son günlerde Savaşçı dizisinin başka bir kanalda yayınlanacağına ilişkin söylentiler dile getiriliyor. Ancak konu ilen ilgili ne dizinin oyuncularından en de yapımcılarından bir açıklama gelmedi.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

Terörist elebaşı Şiyar, Kılıç Timi tarafından ele geçirilip, etkisiz hale getirilir ancak bu sırada ameliyatı devam eden Astsubay İlyas Karaca’nın kalbi durur. Gökçen hemşire her şeye şahit olur ve Ayça’ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye beklenmedik bir ziyaretçi gelir ve herkes şaşkına döner.

Bu sırada zaman kaybetmek istemeyen Kopuz Albay, Artin ve Çakal’ın bölgeden kaçmalarını engellemek amacıyla yaptığı planı devreye sokar. İkili, kapana kısılmıştır. Çaresizlik içinde bölücü örgütten destek alsalar da dağdaki zorlu yaşam koşulları onları psikolojik olarak yıldırır ve Kopuz Albay’ın beklediği ilk hatayı yaparlar. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni acil harekete geçirirken, Çakal ve Artin de son kozlarını oynamaktan geri durmazlar. Ancak ellerine geçen fırsatla kurtulacaklarını sanan ikili için işler pek yolunda gitmez. Çünkü onları ortadan kaldırmaya kararlı olan Kılıç Timi’nin canı pahasına da olsa vazgeçmeye hiç niyeti yoktur...

SAVAŞÇI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Yüzbaşı Haydar Bozkurt: Sarp Levendoğlu

Albay Halil İbrahim Kopuz: Murat Serezli

Albay Oktay Göktürk: Tamer Karadağlı

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli: Ekin Mert Daymaz

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı: Erkan Meriç

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe: Anıl Tetik

Astsubay Üstçavuş İlyas: Ali Tarık Fındık

Astsubay Başçavuş Ali Çekiç: Serkan Kuru

Teğmen Selcen Efe: Serenay Aktaş

Tümgeneral Ahmet Kutalmış: Serhat Nalbantoğlu

Emekli Albay Gündüz Göktürk: Ediz Hun

Mehmet Arif Kırlangıç: Alp Öyken

Akkız Bozkurt: Zerrin Sümer

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