Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya yardımda yetersiz kalan Batı ülkelerinde ‘destek amaçlı hediyelik eşya’ satışı başladı. İnternet alışveriş siteleri Amazon ve Etsy'de üzerinde Ukrayna bayrağı veya bayrak renkleri olan ürünler sunuluyor. Bunlar, tişört, bayrak, sweatshirt, küpe, anahtarlık, kupa, bira bardağı olarak satılıyor. Ürünlerin üzerinde ‘Ukrayna’nın yanındayım’, ‘Ukrayna’ya özgürlük' gibi slogan baskıları yer alıyor.

Bir tişört 25 dolar. Satıştan elde edilecek gelirin Ukrayna'yla dayanışma örgütlerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ancak bu durum tartışma yarattı. Batılı internet siteleri savaş fırsatçılığıyla suçlanıyor.

İTALYA'DAN RUSYA'YA LÜKS İSTİSNA

Ukrayna'yı işgalini durdurması için Rusya'ya mali yaptırım uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, tepki çeken bir çıkışta bulundu. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre İtalya, lüks markalarının yaptırımlardan istisna tutulmasını istedi. Zira Rus oligarkların İtalyan lüks markaların ürünlerinin en iyi müşterileri arasında olduğu biliniyor. Bu gelişme sonrası İtalya'ya dünya medyasından "Başka ülke toprağına giren Rusların ayaklarını parlatıyorsunuz" ve "Gucci marka ayakkabı satmak, Putin'e ders vermekten daha ağır basıyor" gibi tepkiler geldi.







