Savaşın beyni oldu

Bulut sistemi

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar altyapısının modernizasyonuna ilişkin geçen yıl açılan ve dev teknoloji şirketlerinin yarıştığı ihale sonuçlandı. Sürpriz bir şekilde Amazon’u geride bırakan Microsoft, 10 yıl içinde Pentagon’un eski bilgisayar ağlarını tek bir ‘bulut’ sisteminde toplayacak. Geleceğin savaş yöntemlerini belirleyecek Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) adlı proje için Microsoft’a 10 milyar dolar ödenecek.

Trump devreye girince...

IBM ve Oracle gibi şirketler elenince yarışta Amazon ile Microsoft kalmıştı. İhaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Amazon, projede kullanılacak tesisleri kurmaya başlamıştı. Ancak Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arası bozuk olan ABD Başkanı Donald Trump ihale sürecinde Microsoft’tan yana tavır takındı. Dün sonucun belli olmasının ardından Amazon’dan yapılan açıklamada; kararın ‘şaşırtıcı’ olduğu vurgulanarak “Adil bir değerlendirmede kesinlikle farklı bir sonuç çıkardı” denildi.

Ölümcül teknoloji jedi

ABD Savunma Bakanlığı’nın; Joint Enterprise Defense Infrastructure’ın (Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi) kısaltması olan JEDI projesiyle ülkenin tüm gizli bilgileri ‘bulut’ teknolojisiyle internet üzerinde toplanacak. Böylece ABD ordusu yapay zeka kullanarak savaş planlarını daha hızlı yapacak. Tüm bilgilere ‘bulut’ üzerinden ulaşabilen yapay zeka, tehditleri önceden hesaplayarak önleyici saldırıları belirleyecek analizler yapacak.

Korkutan yapay zeka

JEDI projesinin en güçlü adaylarından Google, Ekim 2018’de ihaleden çekilmişti. Bu karar, Google’daki üst düzey yazılımcıların askeri projelerde yer almayacaklarını belirterek istifa etmeleri üzerine alınmıştı. Şirket içi tartışmaların ardından Google, “Yapay zekanın etik kullanımı ile ilgili şirket ilkelerimize bu projenin uygunluğundan şüphe ettiğimiz için ihaleden çekiliyoruz” açıklaması yapmıştı.

Zenginliği de kaptırdı

Perakende devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos son 2 yıldır dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyordu. Ancak nisan ayında boşanan ve eski karısı MacKenzie’ye 35 milyar dolar bırakan Bezos, Amazon hisselerinin hafta içinde yüzde 8 değer kaybetmesiyle bu unvanından da oldu.

Net serveti 102.8 milyar dolara düşen Bezos zirvedeki yerini 5 milyar dolar gerisinde kaldığı Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e bıraktı. Pentagon’un JEDI ihalesinin ardından Amazon’un hisseleri yüzde 1 düşerken, Microsoft’un hisseleri ise yüzde 3 arttı.