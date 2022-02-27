Savaşın ortasında dünyaya geldi

Dünya bir kez daha savaşın onarılamaz büyük acısını yaşıyor. Rusya’nın işgalinin sürdüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırıları nedeniyle insanlar sığınak olarak metroya koştu. Ukraynalı hamile bir kadın da bu sırada metro istasyonunda doğum yaptı. Rus askerlerinin saldırılarından kaçmak için yüzlerce Ukraynalı’nın yaptığı gibi geceyi metroda geçirmek isteyen kadının aniden doğum sancıları başladı.

METRODAKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Ardından 23 yaşındaki hamile Ukraynalının Rus bombalarından korunmak için sığındığı metro istasyonunda bir kız bebek dünyaya getirdiği bildirildi. İngiliz “Daily Mail” gazetesinin haberine göre, polislerin ve metrodaki diğer vatandaşların yardımıyla doğum yapan kadın daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kadın ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, savaşın ortasında bir umut ve mucize olarak görülen bebeğin adının Mia olduğu bildirildi.







