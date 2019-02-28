Savcı ve öğretmenlerin halı saha maçında kavga çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre Çermik Cumhuriyet Savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada savcı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı.

Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 14 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" şeklinde açıklama yaptı.

'BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR'

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da Twitter'dan açıklamada bulundu. Safran "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür" dedi.

HSK DA İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu da (HSK), Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde savcının bir grup öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiaları üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği de "Hakimler ve Savcılar Kurulu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştır" açıklamasında bulundu.