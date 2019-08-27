İddianameye göre Fedai Varan ile Emine Bulut 2013’te anlaşmazlık sebebiyle boşandılar. Velayet annede kaldı. Anlaşmaya göre sanık Fedai Varan, her ayın ilk ve son hafta sonları ile temmuz ayında çocuğuyla görüşebiliyordu. Dosyadaki WhatsApp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflara göre en son 20 Ağustos’ta çocuk baba Fedai Varan’da yatılı kalıyordu. Savcıya göre bu durum, şüphelinin ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanlar nitelikte. Yine WhatsApp kayıtlarına göre Bulut bir gün önceki yazışmada, evlenme durumundan bahsetti. Olay günü yaşanan tartışma sırasında şahitlerin ifadelerine göre Varan agresif ve saldırgan bir tutum sergilerken Emine Bulut ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Tartışma devam ederken Varan, Bulut’u başka bir yere götürmeye çalıştı. Birlikte kafeden çıktılar. Hemen ardından maktüle Bulut koşarak geri geldi. Arkasından koşan Varan onu yakaladı ve arka cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

HAKSIZ TAHRİK GİBİ GÖRÜNSÜN DİYE

Savcının diğer değerlendirmeleri şöyle:

Şahitlerin ifadelerine göre Emine Bulut’un Fedai Baran’a yönelik herhangi bir hakareti olmadı. Sanık Varan işlediği cinayeti ‘haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek’ için Bulut’un kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Bulut, Varan ile kafede konuşmak istemesine rağmen, Varan onunla dışarıda konuşmak istedi. Çünkü cinayeti önceden tasarlamıştı. Cinayeti daha kolay gerçekleştirebileceği için Bulut’u kafe dışına çıkardı. Kaçınca da arkasından yakalayarak boğazını kesti. Bu eylemi ‘tasarlayarak ve canavarca hisle’ gerçekleştirdi.

Varan daha önce de Bulut’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmış. Şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamasın.

Çocuğun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüte düşmeyerek, çocuğun yanında maktülenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle ‘canavarca hisle’ hareket ettiği...

AYNI GÜN POLİSE GİTMİŞ

Varan’ın iddianamedeki ifadelerine göre olay günü saat 16.00 sıralarında bir kafede buluştular. Emine Bulut’un evlenme durumu ve velayet konusunda tartışma çıktı. Bulut çocuğunu da alarak şikâyetçi olmak için karakola gitti. Daha sonra caddede tekrar karşılaştılar. Başka kafeye gittiler. İddiasına göre burada kendisine hakaret etti. Ancak şahit ifadeleri Varan’ın bu ifadelerini yalanladı.

İŞTE VİDEOYU ÇEKEN GENCİN İFADESİ

Olaydan sonraki görüntüleri çeken ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 19 yaşındaki B.Y. ise ifadesinde şunları anlattı: “İçeriyi tam göremiyordum. Sonra öldürülen kadını görünce bir tartışma olduğunu anladım. Olaydaki şüphelilerin tespit edilmesi konusunda polise yardımcı olmak için kayda almak istedim. Kadın kolonun arkasından kameranın görüş açısına girdiğinde elleri boğazındaydı. O ana kadar ne olduğunu anlamamıştım.” HÜRRİYET-MUSA KESLER