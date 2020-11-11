Savcılık Fransız hükümetine soruşturma başlattı

Fransa'da yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 466 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 22 bin 180 artışla 1 milyon 829 bin 659'a çıktı.

İlk dalgada da Avrupa içerisinde en kötü performans sergileyen ülkeler arasında yer alan Fransa'da hükümet üyelerine karşı halk 328'in üzerinde şikayette bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Haziran ayında ön soruşturma başlatan Paris Savcılığı, dün süreci iyi yönetememe, hayatları tehlikeye atma gibi suçların işlenip işlemediğine ilişkin Fransız hükümetine 4 adli soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Savcı Remy Heitz, 328 şikayetin 253'ü savcılık tarafından kabul edildiğini. Bunun genel olarak halk, sağlık çalışanları, kamu görevlileri ve COVID-19 nedeniyle hasta olanların şikayetleri olduğu belirtildi.

Salgının geçen bahardaki ilk dalgası sırasında, bakım evlerinde test veya koruyucu donanım eksikliği nedeniyle gelen birçok ölüm olduğu da ifade edildi.

Ancak soruşturmanın henüz bu aşamasında adı geçen kişilerin hedef alınmadığı, ilk dalgadaki sürece dair incelemenin yapılacağı vurgulandı.

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