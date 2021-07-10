Ebru Şancı, 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş ve mankenliğe veda etmişti. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncular Müge Boz, Hazal Kaya, Bergüzar Korel ve Cansu Tosun hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

"ŞIK VE HOŞ BULMUYORUM"

Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir TV programında, "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle!" şeklinde konuşmuştu. İddiaya göre; gazeteci Seyhan Erdağ, kendisine ait sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına "Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum" şeklinde alaylı bir mesaj paylaştı.

"BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bu paylaşım sonrası savcılığa başvuran Şancı, "Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşürdü. Cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve iki çocuk sahibiyim. Üçüncü çocuğumu bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Erdağ, Şancı'nın mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafını kullanarak haber yaptığını söyledi. Gazeteci, Ebru Şancı'nın pozlarının internette kolaylıkla bulunan fotoğraflar olduğunu kaydederek, amacının hakaret etmek olmadığını açıkladı. Savcılık, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını, bu nedenle ortada suç olmadığını kaydederek, dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.