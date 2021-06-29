Savcılıktan 'Elmalı' davası açıklaması!

Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya platformlannda Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun dogru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocuklann babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddialan ile Balıkesir / Edrcmit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde bcyanlan alınmıştır.

Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karanılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıklann tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması vc alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıklann 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarıa karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı= tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Agır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir.

5 ay önce tutuksuz yargılanmalanna karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, dunışması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığı= tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.