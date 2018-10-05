Savcılıktan Meral Akşener açıklaması: 12 şüpheli yakalandı

Başsavcılık açıklamasında, 4 Ekim 2018 günü saat 23.15 civarında 35-40 kişilik bir grubun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan evinin önünde toplanarak slogan attığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin, sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek tespitine çalışıldığı kaydedildi.

Şu ana kadar kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalandığı, kimlik tespit ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

MHP, ÜSKÜDAR İLÇE TEŞKİLATINI GÖREVDEN ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde protesto yapan MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alınmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üsküdar İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır" dedi.

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DHA