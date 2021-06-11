Türkiye Save a dog bağışı nedir Instagramdan Save a dog bağışı nasıl yapılır

Save a dog bağışı nedir Instagramdan Save a dog bağışı nasıl yapılır

Türkiye

Save a dog bağışı nedir Instagramdan Save a dog bağışı nasıl yapılır

Save a dog bağışı adından da anlaşılacağı üzere bir köpeği korumak ya da kurtarmak amacıyla insanları harekete geçirmeyi planlıyor. Instagram’da kısa süre içinde büyüyen Save a dog bağışı kampanyasına katılmak ve bağış yapmak ise sadece birkaç saniye alıyor…

11 Haziran 2021, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Save a dog bağışı kampanyası, Instagramda inanılmaz bir hızla yayılıyor. Sabah saatlerinden itibaren kampanyaya katılanların sayısı milyonları aşarken, kampanyanın köpek eti festivaline dur demek amacıyla başlatıldığı ifade ediliyor. Peki, Save a dog bağışı nedir? Instagram'dan Save a dog bağışı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

SAVE A DOG BAĞIŞI NEDİR?

Çin’de gerçekleşen Yulin festivalinde her yıl binlerce köpek işkence görüyor ve eti için öldürülüyor. Save a dog bağışı kampanyası ise bu festivale dur demek amacıyla başlatıldığı belirtiliyor.

INSTAGRAM'DAN SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Instagram’da save a dog bağışı yapmak ise çok kolay. Hikayelerde karşınıza çıkan kampanya görselindeki 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, profilinize eklemeniz bağış yapmak için yeterli oluyor.

 

 

 

 

 

 

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