Save a dog bağışı nedir Instagramdan Save a dog bağışı nasıl yapılır
Save a dog bağışı adından da anlaşılacağı üzere bir köpeği korumak ya da kurtarmak amacıyla insanları harekete geçirmeyi planlıyor. Instagram’da kısa süre içinde büyüyen Save a dog bağışı kampanyasına katılmak ve bağış yapmak ise sadece birkaç saniye alıyor…
11 Haziran 2021, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Save a dog bağışı kampanyası, Instagramda inanılmaz bir hızla yayılıyor. Sabah saatlerinden itibaren kampanyaya katılanların sayısı milyonları aşarken, kampanyanın köpek eti festivaline dur demek amacıyla başlatıldığı ifade ediliyor. Peki, Save a dog bağışı nedir? Instagram'dan Save a dog bağışı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
SAVE A DOG BAĞIŞI NEDİR?
Çin’de gerçekleşen Yulin festivalinde her yıl binlerce köpek işkence görüyor ve eti için öldürülüyor. Save a dog bağışı kampanyası ise bu festivale dur demek amacıyla başlatıldığı belirtiliyor.
INSTAGRAM'DAN SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Instagram’da save a dog bağışı yapmak ise çok kolay. Hikayelerde karşınıza çıkan kampanya görselindeki 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, profilinize eklemeniz bağış yapmak için yeterli oluyor.