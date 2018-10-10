Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin İdlib kentinde silahtan arındırılmış bölgeden binden fazla militanın çıktığını açıkladı. Bakanlık yüzlerce askeri teçhizatın da İdlib'den çıktığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "Binden fazla militan askerden arındırılmış bölgeyi terk etti. Yaklaşık 100 adet ekipmanla militanlar geri çekildi" ifadeleri yer aldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İDLİB AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı'' denildi.