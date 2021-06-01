Ekonomi Savunma Sanayi Başkanı görüntülerini paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı…

Savunma Sanayi Başkanı görüntülerini paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı…

Ekonomi

Savunma Sanayi Başkanı görüntülerini paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 (bin) beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon olan UTKU'nun başarı ile çalıştığını söyledi.

01 Haziran 2021, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bin beygir gücündeki UTKU'nun başarıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı.

"1000 BEYGİR GÜCÜNDE"

Başkan Demir, paylaşımında, "Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.


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