Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir: “2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi”
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi”

Türkiye

Savunma Sanayii Başkanı Demir: “2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mavi Vatan’ımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor” ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2021, Cuma 01:16 Son Güncelleme:
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Öte yandan 10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağının teslimatını takiben 2021 yılı içinde ilave 3 adet Deniz Karakol Uçağı ile 1 adet Deniz Genel Maksat Uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirildi.

Böylece donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen MELTEM Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan LEONARDO firması olurken, yerli savunma sanayii firmalarından TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT ise alt yüklenici olarak görev alıyor. MELTEM Projesi kapsamında son 2 uçak teslimatının da 2022 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet etmekte olan Deniz Karakol uçaklarının toplam sayısı 12’ye ulaşacak.

İHA

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