Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güzel bir sürprizimiz olacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güzel bir sürprizimiz olacak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde güzel bir sürprizin olacağını duyurdu