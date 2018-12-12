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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güzel bir sürprizimiz olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde güzel bir sürprizin olacağını duyurdu

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güzel bir sürprizimiz olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir birer konuşma yapacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yapılacak zirve öncesi dün sosyal medya hesabından bir sürpriz yapılacağını ifade etti. 


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