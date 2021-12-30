Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir: KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik
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  • Savunma Sanayii Başkanı Demir: KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı Demir: KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

Türkiye

Savunma Sanayii Başkanı Demir: KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bugün KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik” dedi.

30 Aralık 2021, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)

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