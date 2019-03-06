Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na personel alımı yapılacak. Toplam 34 personel alımının yapılacağı ilan yayımlandı. Peki, Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SSB personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacak.

15 PROJE MÜHENDİSİ ALINACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı’na sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 Proje Mühendisi alınacak. Alınacak mühendislik bölümleri ise şöyle: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.

PROJE ASİSTANI İÇİN ALINACAK BÖLÜMLER

Savunma Sanayi Başkanlığı’na alınacak 19 proje asistanı için en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde öğrenim görmüş olma şartı bulunuyor.

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SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını; 1 Mart - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında yer alan bilgiler doğrultusunda yapacaktır. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.