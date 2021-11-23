Savunma sanayii son yıllardaki performansıyla adeta parlayan yıldız. 700'den fazla şirket bu alanda faaliyet gösteriyor. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken, bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalışma yapılıyor. Bunların yarısı son 5 yılda devreye alındı. Savunma şirketlerinin ihracatındaki hızlı artış da dikkat çekiyor.

KİLOADA 200 DOLARI DEVİRDİ

Sektörün ihracatı, ilk 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33.3 artarak 2.4 milyar dolara ulaştı. Yılsonu hedefi ise 3 milyar dolar. Sektörün ihracatında en dikkat çekici nokta ise 1 kilogram ihracat başına elde edilen döviz. Türkiye'nin toplam ihracattaki kilogram fiyatının ortalama 1.5 dolar olduğuna dikkat çeken Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Savunma sanayiinde bu rakam 65 dolar seviyelerinde. Bizim ihracat kilogram birim fiyatımız ise 200 doların üzerinde. 2022'de bu daha da artacak. Mesela 13 kilogramlık bir silahı 15 bin dolara ihraç edeceğiz" diye konuştu.

YERLİLİKTE BÜYÜK ARTIŞ

Türk savunma sanayiinde ciddi bir sıçrama yaşandığını ve yerli ürünlere tüm dünyadan talebin olduğunu söyleyen Aliş, "Zorunluluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçlar, silah sistemleri, mühimmatlar gibi birçok dalda geliştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra hammadde ve yan sanayimizin de gelişmesiyle sektörün yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaştı. Bu artışta üstü örtülü ambargolar da etkili oldu" dedi.

YARISINDAN DAHA UCUZA

1880 yılından beri üretim yapan Sarsılmaz'ın bugün 330'dan fazla ürünü 81 ülkeye ihraç ettiğini belirten Aliş, şu bilgileri paylaştı: "Tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen silahlarımız Düzce'deki 65 bin metrekarelik alanda üretiliyor ve geliştiriliyor. Buradan çıkan silah ve ekipmanlar başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere 23 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Üstelik bizim silahlar hem kaliteli hem ucuz. Örneğin; Beretta tabanca 500 Euro'ya (yaklaşık 565 dolar) satılırken, biz polis ve askerimize 200 dolara bunu sağlıyoruz. Bu yolla ithal silahlara ödenen 100 milyonlarca dolar içeride kaldı."

EN ZOR PAZARDA İDDİALI

2021'de 120 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktaran Aliş, "Bunun 60 milyon dolarını rekabetin en yoğun olduğu ABD pazarına gerçekleştirdik. ABD'ye yılda 250-300 bin silah gönderiyoruz. SAR9 ve SAR 9X model tabancalarımız burada iki prestijli ödül aldı" diye konuştu.

"EN YÜKSEK MAAŞI VERİYORUM ARA ELEMAN BULAMIYORUM"

Grup olarak yüzde 10'u mühendis, 2 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten Latif Aral Aliş, "Bölgede en yüksek ücreti ve zammı veriyorum yine de teknik ara elaman bulamıyorum. Özellikle gençler sabırlı olamıyor" dedi. Aliş ayrıca çalışanlara 2022'de yapacakları zammın yüzde 10'unu ekimde verdiklerini de söyledi.

ATAK İÇİN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİM

Tabanca ve askeri tüfeklerin yanı sıra milli helikopter Atak-1 ve Atak-2'nin silahlarını da üretmeye başladıklarını belirten Aral Aliş, "Bu silahları da yerli imkanlarla yarı fiyatına tedarik ediyoruz. Tüm dünyanın yakından takip ettiği SİHA Hürkuş'un da kanat altı silahlarını geliştiriyoruz" diye konuştu.