50 kat daha fazla

Savunma sanayi son yıllardaki performansıyla adeta parlayan yıldız. 700 şirket bu alanda faaliyet gösteriyor. Son 6 yılda Türkiye’nin ihracatı yüzde 10.5 artarken, savunma ihracatı yüzde 61.3 arttı. Çarpıcı ve can alıcı diğer bir nokta ise 1 kg ihracat başına elde edilen döviz. Türkiye’nin kilo başına ortalama ihracatı 1.36 dolarken savunmada kilo başına ihracat 47 dolarlara tırmandı. Bir başka deyişle savunma sanayiindeki yatırımın ekonomiye geri dönüşü, diğer sektörlere göre 35-40 kat daha fazla. Savunma sanayii büyüme ve ülke güvenliği için kritik önemde.

İlk yüzde 7 firma

Bu başarının sırrı ise yerli üretim. Savunmada 15-20 yıl önce yüzde 20 olan yerlilik, artık yüzde 70 seviyelerinde. Yerli olmak kadar rekabet gücü de önemli. Çünkü üretilen bir cihazın rakip ülkelerin teknolojileriyle başetmesi sahada ve masada avantaj sağlar. Türkiye bu anlamda da parmakla gösteriliyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olan ‘Defense News Top 100’de yer alan Türk şirketi sayısı son 1 yılda 5’ten 7’ye yükseldi. Bu firmalardan Aselsan 48’inci, Tusaş 53’üncü, BMC 89’uncu, Roketsan 91’inci, STM 92’nci, FNSS 98’inci, Havelsan 99’uncu sırada.

Türkiye kendi lehine çevirdi

Türkiye’nin bu seviyeye gelmesinde milli hamlelerin yanında Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı gibi harekatlarda, müttefik bilinen ülkelerin destek vermediği gibi silah ve teçhizat satışında üstü örtülü ambargo uygulamaları etkili oldu. Türkiye olumsuz gibi görünen bu durumu kendi lehine çevirmesini bildi. Hükümet, savunmada dikkatlerden kaçan ve yabancı bağımlılığı olan ürünleri bu sayade yerlileştirmek için derhal harekete geçme fırsatı buldu. Şimdi hedef daha büyük: Yerli uçak, yerli hava savunma sistemleri...

Toplam 700 aktif proje var

Savunma sanayiinde 3 milyar dolar olan ihracatta 2023 hedefi 10.2 milyar dolar. Savunma ve havacılık ihracatında ulaşılacak rakam, teknoloji anlamında Türkiye’nin lig atladığını ve yetkinliğini de dünyaya ispatlamış olacak. Şu anda elektronik harp, haberleşme, hava savunma gibi alanlarda devam eden irili ufaklı 700’e yakın proje bulunuyor. Proje bütçesi de 17 yılda 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Sektördeki firma sayısı 56’dan bin 500’e çıktı. Yaklaşık 20 yıl önce firma sayısı 50 civarındaydı.

1.8 Trilyon dolar

Dünyadaki toplam savunma harcaması.

67 Bin

Türkiye savunma ve havacılık sanayiinde çalışan sayısı.

Yerli ve milli muharip uçağı

ATAK helikopterini yerli imkanlarla üreten ülkemizin hedefinde kendi savaş uçağını üretmek var. Yerli savaş uçağının 2023’te hangardan çıkarılarak testlerine başlanması bekleniyor. Uçağın motoru şu anda dünyada satılan motorlardan biri olacak. Bu motorun da yerli olması için çalışmalar sürüyor. Yerli uçağın TSK envanterine 2028-2029 gibi girmesi planlanıyor. Öte yandan Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline geldi. Türkiye, 2022 yılından sonra her yıl bir tane olmak üzere toplam 6 denizaltı devreye alacak.