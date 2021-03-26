Türkiye Savunması ile şaşkına çevirmişti! 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Savunması ile şaşkına çevirmişti! 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Türkiye

Savunması ile şaşkına çevirmişti! 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Mersin’de sevgilisi E.P.'yi (32) evinde alıkoyup, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Celal T. (32) kendisini, "Lisanslı boksörüm, birine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Kadına şiddete ben de karşıyım" diyerek savundu. Mahkeme sanığı, indirimsiz 19 yıl 6 hapis ile 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

26 Mart 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara'da yaşayan Celal T., 25 Ağustos 2019 günü, Mersin'deki sevgilisi E.P.'nin evinde geldi. E.P.'nin işe gitmesi ile yalnız kaldığı evde genç kadının bilgisayarı ile flaş belleğini inceledi.

Gördüğü fotoğraflara sinirlenen Celal T., öğreden sonra eve gelen E.P. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında evden çıkmak isteyen E.P.'yi alıkoydu. Kadının cep telefonu ile özel fotoğraflarının olduğu flaş belleği ve evin anahtarını alan Celal T., E.P.'yi dövdü. Daha sıonra evden çıktı. E.P.'ye fotoğrafları yayacağını söyleyerek, şantaj yapan Celal T., 2 gün sonra geri gelip, eşyalarını aldı. E.P.'nin şikayetçi olması üzerine hakkında Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Celal T., 4'üncü duruşmada "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ben ona acıdığım için birlikte oldum. Geçmişte babasından şiddet görmüş, destek olmak amacıyla onunla birlikteydim. Lisanslı boksörüm, birisine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Bu bile olayın asılsız olduğunu gösteriyor. Kadına şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Celal T.'yi 'konutta yağma' suçundan 10 yıl, 'cebir, tehdit ve ya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıl, 'yağma' suçundan 2 yıl olmak üzere indirimsiz toplam 19 yıl 6 ay hapis ile 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık hakkında kararın kesinleşmesi ve infazın başlamasına kadar yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı koyuldu. 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Numan Kurtulmuş’tan ilk mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'nin koronavirüs aşısında dünya sıralaması belli oldu