Saygı sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı saygı ile ilgili sözler

Saygı bir ilişkinin devam edebilmesinde en önemli faktördür. Bu ilişki ister eşler arasında ister arkadaş ortamında isterse iş dünyasında olsun fark etmez karşılıklı duyulan saygı o ilişkinin devamında yapı taşlarından biridir. İşte bu derece önemli saygı ile ilgili kısa uzun ve anlamlı sözleri bir araya getirdik…

KISA, UZUN VE ANLAMLI SAYGI İLE İLGİLİ SÖZLER

Saygı görmek adına alt tabaka insanlardan kendini uzak tutmak gerektiğine inanan kişi, yenilgiden korktuğu için düşmandan saklanan bir korkak kadar eleştiriyi hak eder. – Goethe

Her aşkta toplum bilimi gibi saygı ve anlayış ister.” (M. Curt)

İnsan zekanın karşısında saygıyla eğilir, ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. -Dale Carnegie

Açlığın her şeyi bastırdığı bir manzarada yok edilemeyen sadece iki değer vardır…Bunlar onur ve saygıdır. - Susanna Tamaro

İnsanlar arasında en büyük saygı dostluğa gösterilir; ama işin içine aşk girdi mi, dostluk ölür. - Richard Bach

Başarılı olmak kolay, saygıdeğer olmak zordur. Kazanmak için tüm etik ve ahlaki değerleri ezip geçenler başarılı olur ama saygıdeğer olamaz.

Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala’yı tazimdendir.” (Hadis-i Şerif)

Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir.” (Cenap Sahabettin)

Nezaketle başlayan arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. - George Eliot

Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür. Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat.- Yusuf Has Hacib

Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin.” (Hz.Ali)

Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus git ya konuş gel ortalarda kalma. Dürüst kaba ol eğreti saygılı olma. - Özdemir Asaf

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe

Sevgiliyle mutlu olmak için sevgi, saygı ve güven yetmez, bunların yanında hem ten uyumu hem de karakter uyumu gerekir. - Sigmund Freud

Saygı sevginin vazgeçilmez ön koşuludur. Ama tek başına saygı sevgiyi oluşturmaya yeterli değildir. - Doğan Cüceloğlu

Büyüklerine saygı göstermeyen birinden küçüklerine sevgi göstermesi beklenilmez.

Eğer sevgi bir çiçekse, sevgi onun koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır. - Erich Fromm

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. - Mohandas Karamçand Gandi

Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur. – Budha

Her zaman en az katlanabildiğim şey, kutsallığın karikatürleşmesi ve saygıya tecavüz olmuştur. - Frederic Amiel

Nehrin kaynağına saygısı, denize doğru akmasıdır.” (Recâ Garudi)

SAYGI SÖZLERİ

Zamana büyük saygı duy. - Richard Baxter

Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

Hayatına giren herkes değerlidir; ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. - Erich Fromm

"Ne zaman vaktin var?" dedi. Her zaman. Ona bu sözü söylemedim tabii. Her zaman vakti olanlara saygı duyulmaz. - Oğuz Atay

Bizi insan yapan saygı ve sevgimizdir. - Sebuhi Quluzade

Saygısızla aynı hayatı paylaşmak, işkence çekmektir. - Muhammed Bozdağ

Bedeli ödenmedikçe, para önemsiz görülen şeylere saygınlık kazandırır. - Virginia Woolf

Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.”

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. – Beydeba

Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.” (Şeyh Edebali)

Paranın sadece kalbi değil, şerefi, hatırası da yok. Eğer parayı elinizde tutarsanız bir parça saygı değer oluyor. - John Steinbeck

Saygı, küçüğü de büyüğü de aynı ölçüde koruyan bir settir, hiç kimse küçülmüş olmaz böylece. - Honore De Balzac

Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

Edep sahibi, yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. - Hz. Mevlana

Hayatın anlamı insanın doğasına saygı gösteren kişisel bir ahlak geliştirmek ve bu ahlakla yaşamaktır. - Aki Kaurismaki

Erdeme para kadar saygı duyulmamıştır. - Mark Twain

Ben bir dövüşçüyüm. Göze göz karşılığa inanırım. Öteki yanağımı çevirmem. Karşılık vermeyen adama saygı duymam. Köpeğimi öldürürsen, kedini saklasan iyi edersin.” (Muhammed Ali)

Saygı; güvenilir görgü kuralları dikkate alınmadan yapıldığında, boş bir çabaya, ihtiyaç; dikkat edilmediğinde korkaklığa, cesaret; serkeşliğe, dürüstlük; yüzsüzlüğe dönüşür.” (Konfüçyüs)

Saygı olmayan yerde, aşk da olmaz. - Emile Zola

Saygı, içinde sevgi olmayan bir boşluğu doldurmak için yaratılmıştır. - Lev Tolstoy

Okumak dışında yapacak bir şeyim, gidecek yerim yoktu, yani çevremde duyabileceğim ve beni çeken hiçbir şey yoktu. – Dostoyevski

Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir, ama hepimiz birbirimize saygı duymak zorundayız. - Jose Saramago

Bir katile ya da bir hırsıza saygı duyabilirdim ama yüzüme baka baka yalan söyleyen birine asla saygı duymazdım. Yapabileceğin şeyi söyle ve söylediğin şeyi yap ya da hiçbir şey söyleme.” (M. Darhower)

Çoğu insan gerçek mutluluğa sahip olmak için yanlış bir düşünceye sahip. Kişisel mutluluk gerçek mutluluğu getirmez, toplumsal bağlılık mutluluğu getiren en saygıdeğer amaçtır.” (Helen Keller)

Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var: Birincisi sevgi ve nezaket ikincisi tasarruf üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür. - Lao Tzu

Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün. Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kaybolur ise o zaman o toplum çöker.” (Mevlana)

Saygı; güvenilir görgü kuralları dikkate alınmadan yapıldığında, boş bir çabaya, ihtiyaç; dikkat edilmediğinde korkaklığa, cesaret; serkeşliğe, dürüstlük; yüzsüzlüğe dönüşür. – Konfüçyüs

Genç bir adama, fazlası ile saygı gösterilmelidir. Onun bir gün, senin şimdi bulunduğun mevkiye gelmeyeceğini kim bilebilir? Kırk veya elli yaşına geldiği halde kendini gösterecek hiçbir şey yapmamış olan adama gelince, asıl saygıya layık olmayan odur.” (Konfüçyus)







