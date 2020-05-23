Sayı bulma oyunu sayesinde çocuğunuzun hem el becerisi gelişecek hem de rakamları hızlı bir şekilde öğrenmiş olacak. Sayı bulma oyunu nasıl oynanır merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

Gerekli malzemeler

Büyük cam tepsi

A4 kağıt ( üzerine farklı rakamlar yazılı olacak)

Şeffaf çay bardağı

Su

Sulu boya





Sayı bulma oyununu oynamak için sulu boyanın koyu renklerini kullanarak cam tepsideki suyu iyice koyu olana kadar boyayın. A4 üzerindeki sayıları cam tepsinin altına koyun. Çocuğunuzla beraber çay bardağını cam tepsi içerisinde herhangi bir yere yerleştirin ve hangi sayının çıktığını sorun. Çıkan sayı kadar alkış yapması rakamların aklında daha da kalıcı olmasını sağlayacaktır.







