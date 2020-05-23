Sayı bulma oyunu
Çocuğunuzla evde eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız sayı bulma oyunuyla oldukça eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz eğlenirken öğrenmiş olacaktır.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Sayı bulma oyunu sayesinde çocuğunuzun hem el becerisi gelişecek hem de rakamları hızlı bir şekilde öğrenmiş olacak. Sayı bulma oyunu nasıl oynanır merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.
Gerekli malzemeler
- Büyük cam tepsi
- A4 kağıt ( üzerine farklı rakamlar yazılı olacak)
- Şeffaf çay bardağı
- Su
- Sulu boya
https://www.instagram.com/p/CAfXxllj2Lb/
Sayı bulma oyununu oynamak için sulu boyanın koyu renklerini kullanarak cam tepsideki suyu iyice koyu olana kadar boyayın. A4 üzerindeki sayıları cam tepsinin altına koyun. Çocuğunuzla beraber çay bardağını cam tepsi içerisinde herhangi bir yere yerleştirin ve hangi sayının çıktığını sorun. Çıkan sayı kadar alkış yapması rakamların aklında daha da kalıcı olmasını sağlayacaktır.
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