Sayı kulesi

NASIL OYNANIR?

Bardakların üzerine farklı sayılar yazın. Şimdi bardaklardan kule yapacağız. Siz sayıları karışık şekilde söyleyin. Çocuğunuz o sayıların yazılı olduğu bardaklarla kule yapmaya çalışsın. (En altta 4, bir üst katta 3, bir üstte 2 bardak olacak şekilde) Bakalım kuleniz ne kadar büyüyecek.

Malzemeler: Plastik bardak, keçeli kalem, karton/ Yaş: 3-8