Etkinlik Rehberi Sayı kulesi

Sayı kulesi

Etkinlik Rehberi

Sayı kulesi

Bu oyunla çocuğunuzun akademik kavramları öğrenmesini destekleyebilirsiniz. Bununla birlikte el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaksınız.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?

Bardakların üzerine farklı sayılar yazın. Şimdi bardaklardan kule yapacağız. Siz sayıları karışık şekilde söyleyin. Çocuğunuz o sayıların yazılı olduğu bardaklarla kule yapmaya çalışsın. (En altta 4, bir üst katta 3, bir üstte 2 bardak olacak şekilde) Bakalım kuleniz ne kadar büyüyecek.

Malzemeler: Plastik bardak, keçeli kalem, karton/ Yaş: 3-8

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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