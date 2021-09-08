Etkinlik Rehberi Sayı pizzası

Sayı pizzası

Etkinlik Rehberi

Sayı pizzası

Bu oyun ile çocuklar sayıları öğrenmenin yanında basit matematik işlemlerini de kolayca öğrenebilir.

08 Eylül 2021, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 adet plastik tabak, kırmızı el işi kâğıdı, makas, keçeli kalem, yapıştırıcı.

NASIL OYNANIR?

1 plastik tabağı 8 dilime ayıracak şekilde çizin. Ve karışık olarak numaralandırın. Diğer plastik tabağı 8 dilim olarak kesin ve üzerine kırmızı noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan pizza dilimlerini eşleştirmesini isteyin

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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