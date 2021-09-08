Sayı pizzası

MALZEMELER

2 adet plastik tabak, kırmızı el işi kâğıdı, makas, keçeli kalem, yapıştırıcı.

NASIL OYNANIR?

1 plastik tabağı 8 dilime ayıracak şekilde çizin. Ve karışık olarak numaralandırın. Diğer plastik tabağı 8 dilim olarak kesin ve üzerine kırmızı noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan pizza dilimlerini eşleştirmesini isteyin