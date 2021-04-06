Etkinlik Rehberi Sayı pizzası oyunu

Sayı pizzası oyunu

Etkinlik Rehberi

Sayı pizzası oyunu

Bu oyun ile çocuklar sayıları öğrenmenin yanında basit matematik işlemlerini de kolayca öğrenebilir.

06 Nisan 2021, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 adet plastik tabak, kırmızı el işi kağıdı, makas, keçeli kalem, yapıştırıcı / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

1 plastik tabağı 8 dilime ayıracak şekilde çizin. Ve karışık olarak numaralandırın. Diğer plastik tabağı 8 dilim olarak kesin ve üzerine kırmızı noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan pizza dilimlerini eşleştirmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
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