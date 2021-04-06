Sayı pizzası oyunu
Bu oyun ile çocuklar sayıları öğrenmenin yanında basit matematik işlemlerini de kolayca öğrenebilir.
06 Nisan 2021, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
2 adet plastik tabak, kırmızı el işi kağıdı, makas, keçeli kalem, yapıştırıcı / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
1 plastik tabağı 8 dilime ayıracak şekilde çizin. Ve karışık olarak numaralandırın. Diğer plastik tabağı 8 dilim olarak kesin ve üzerine kırmızı noktalarla numaralandırın. Çocuğunuzdan pizza dilimlerini eşleştirmesini isteyin.