Sayılar ve dondurma oyunu

Malzemeler: Renkli kartonlar, birkaç kâğıt, makas, bant, kalem ve yapıştırıcı / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? Çocuğunuzla birlikte kartonlar üzerine fazlaca dondurma külahı şekli çizip kesiniz. Sonrasında kâğıtlar üzerine birkaç farklı sayı değerleri yazınız ve daire içerisine alıp kesiniz. Bu sayıları külahların üzerine yapıştırınız. Şimdi ise renkli kartonlar üzerine külah üzerine yapıştırabileceğiniz şekilde dondurma topu şekilleri çizip kesiniz. Tekrardan külahlar için oluşturduğunuz çember içerisindeki sayıların aynısından kâğıda yazıp, kesiniz. Bunları külahlara karmaşık şekilde yapıştırınız. Külahları ve dondurmaları dilediğiniz gibi boyayabilir veya şekiller ekleyebilirsiniz. Son olarak büyük bir karton veya masa üzerine külahları yapıştırınız ya da bantlayınız. Çocuğunuzdan külahlar üzerinde yazan sayılar ile dondurma topları üzerinde yazan sayıları eşleştirip, dondurma toplarını külahlara yapıştırmasını isteyiniz.