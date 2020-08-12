Sayıları pratik öğrenme yöntemleri

Evde basit birkaç malzemeden sayıları çocuklara pratik bir şekilde öğretebilirsiniz.

Malzemeler

Bitmiş kağıt havlu kartonları

Fosforlu kalemler

Renkli minik ponpon

Yapılışı

1 den 10'a kadar farklı ebatlarda rulo kartonu kesip en küçüğe 1 yazacağız. 1 yaza kartona 1 tane ponpon yapıştıracağız. 2, 1'den biraz büyük olacak şekilde kesilecek ve üzerine 2 yazılıp aynı renkte 2 adet ponpon takılacak. 10'a kadar bu yöntemle devam edin. Oyunun ilk başında mantığını kavraması için sürekli çocuğunuza gösterin ve hani rakamdan sonra hangi rakamın geldiğini öğretin. İlerleyen zamanlarda rulo kartonları karıştırın ve sıraya koyması için çocuğunuzdan yardım isteyin.



