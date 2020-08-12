Sayıları pratik öğrenme yöntemleri
Genelde ebeveynler 3 yaşını geçen çocuklarına hem eğlenceli hem de eğitici oyunlar arar. Pratik sayı öğrenme yöntemleri de bu oyunlardan birisidir. Çocuklar hem rakam olarak hem de adet olarak sayıları zevkle öğrenecek.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evde basit birkaç malzemeden sayıları çocuklara pratik bir şekilde öğretebilirsiniz.
Malzemeler
- Bitmiş kağıt havlu kartonları
- Fosforlu kalemler
- Renkli minik ponpon
Yapılışı
1 den 10'a kadar farklı ebatlarda rulo kartonu kesip en küçüğe 1 yazacağız. 1 yaza kartona 1 tane ponpon yapıştıracağız. 2, 1'den biraz büyük olacak şekilde kesilecek ve üzerine 2 yazılıp aynı renkte 2 adet ponpon takılacak. 10'a kadar bu yöntemle devam edin. Oyunun ilk başında mantığını kavraması için sürekli çocuğunuza gösterin ve hani rakamdan sonra hangi rakamın geldiğini öğretin. İlerleyen zamanlarda rulo kartonları karıştırın ve sıraya koyması için çocuğunuzdan yardım isteyin.
İlgili Haberler
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN