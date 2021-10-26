Sayıları sırala | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan sayıları sıralama oyunu onun matematik beceresine katkıda bulunacaktır.

MALZEMELER

Uno kartları / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla beraber tüm Uno kartlarını karıştırıp çocuğunuza veriniz. İlk olarak ondan tüm kartları renklerine göre ayırmasını isteyiniz. Ve daha sonra renklerine göre ayrılan gruplardaki sayıları sırası ile dizmesini isteyiniz.



