Sayıları sırala | Çocuklar için oyunlar
Sayıları sırlama oyunu çocuklar açısından oldukça faydalıdır. Çocukların sayıları tanıması, matematiğe attıkları ilk adımdır. Bu sebeple sayı kavramını doğru şekilde öğrenmeleri için sayılara dayalı oyunlar bu konuda hem sizin hem de onların en büyük destekçileri olur
26 Ekim 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynanan sayıları sıralama oyunu onun matematik beceresine katkıda bulunacaktır.
MALZEMELER
Uno kartları / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Öncelikle çocuğunuzla beraber tüm Uno kartlarını karıştırıp çocuğunuza veriniz. İlk olarak ondan tüm kartları renklerine göre ayırmasını isteyiniz. Ve daha sonra renklerine göre ayrılan gruplardaki sayıları sırası ile dizmesini isteyiniz.
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