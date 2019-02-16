Sayısal Loto 16 Şubat 2019 Cumartesi günü sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

6 BİLEN ÇIKMAYINCA İKRAMİYE DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7,11,22,30,37 ve 44 olarak belirlendi.







