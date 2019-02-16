Sayısal Loto 16 Şubat 2019 Cumartesi günü sonuçları
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Zengin olma hayalini kuran binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
6 BİLEN ÇIKMAYINCA İKRAMİYE DEVRETTİ
Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7,11,22,30,37 ve 44 olarak belirlendi.