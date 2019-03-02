Sayısal Loto 2 Mart 2019 sonuçları

Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 13, 15, 16, 20 ve 46 olarak belirlendi.







